2019-08-13T03:41:06+03:00
Общество

Медлаба 2019 в Иркутске: сибиряки могут проверить насколько они сильны в медицине

«Контрольная» пройдет 17 августа
Мария КНЯЗЕВА
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Медлаба 2019 в Иркутске: сибиряки могут проверить насколько они сильны в медицинеМедлаба 2019 в Иркутске: сибиряки могут проверить насколько они сильны в медицинеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Медлаба 2019 — это международная научно-просветительская акция по проверке грамотности. И Иркутск к ней присоединиться. Написать проверочную работу все желающие смогут 17 августа в Иркутском планетарии и в ИНЦ СО РАН. «Контрольная» будет состоять из нескольких разделов.

- Первый раздел «Медлабы» — мифы о еде, второй — о болезнях и лечении, - отметили в пресс-службе Иркутского планетария. - Будет рубрика, посвященная замене органов. Нужно будет ответить какие в настоящее время врачи уже научились заменять, а какие — нет.

Заключительные вопросы «проверочной» - об ученике лауреата Нобелевской премии Ильи Мечникова Владимире Хавкине (1860-1930). Примечательно, что своей оценки долго ждать не придется. Справились с заданиями участники или нет, станет известно сразу после «Медлабы». Выходит, прийти на «Медицинскую лабораторию» можно не только для проверки знаний, но и чтобы узнать что-то новое. Хотя, «отличникам» повезет больше. Их ждут поощрительные призы. Проверка знаний абсолютно бесплатная, нужно только зарегистрироваться на сайте планетария, чтобы хватило количество «парт» на всех участников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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