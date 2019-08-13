2019-08-13T04:08:49+03:00
Общество

За сутки поднялся на 43 см уровень воды в реке Ия в Тулуне

Утром 13 августа он составляет 584 см
Мария КНЯЗЕВА
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Уровень воды в реках Иркутской области 13-14 августа будет повышатьсяУровень воды в реках Иркутской области 13-14 августа будет повышатьсяФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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До критической отметки в 700 см осталось чуть больше метра. Вода в реке Ия в Тулуне вновь прибывает.

- Уровень воды в реке Ия на 08.00 13 августа составил 584 см, - сообщает администрация города Тулун. - За сутки плюс 43 см. Измерения следующего замера сообщим сегодня в 20.00.

Тем временем, сотрудники МЧС предупреждают, что из-за ливневых дождей и гроз в Приангарье, вода в реках будет и дальше прибывать. По прогнозу в ближайшие два дня 13-14 августа уровень Ии, а также Уды в районе города Нижнеудинска, Бирюсы на участке Бирюсинск – Шиткино повыситься еще на 80-125 см. На остальных реках области колебание составит 5-40 см.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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