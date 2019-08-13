Экскурсия по «Иерусалимской горе» появилась в Иркутске

СЕГОДНЯ 04:43 2019-08-13T04:43:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Автор экскурсионного маршрута по историко-мемориальному комплексу «Иерусалимская гора», многим известного как бывший ЦПКиО, стал заведующий экспозиционным отделом «Окно в Азию» Краеведческого музея Сергей Норвайшас. Примерно за полтора часа он расскажет историю одного из старейших кладбищ в Иркутске. Старт познавательной прогулки от храма Входа Господня в Иерусалим.

- На Иерусалимском кладбище похоронены многие известные личности Иркутска, среди которых декабрист Иосиф Поджио, публицист и краевед Михаил Загоскин, представители знаменитых купеческих фамилий, - отметил в аннотации к экскурсии Сергей Норвайшас. - Кроме православной части на Иерусалимском кладбище существовали католическое, лютеранское, старое еврейское и новое еврейское кладбища. Благодаря этой экскурсии мы можем ближе познакомиться с историей нашего города, проследить все изменения, которые происходили с ним, начиная с ХVIII века вплоть до наших дней.

Ближайшие кульпоходы по «Иерусалимской горе» состоятся 16, 20 и 29 августа в 12.00.

ИСТОЧНИК KP.RU