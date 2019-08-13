2019-08-13T04:43:14+03:00
Общество

Экскурсия по «Иерусалимской горе» появилась в Иркутске

Горожане могут узнать историю места бывшего кладбищем и парком развлечений
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Экскурсия по «Иерусалимской горе» появилась в Иркутске.Фото: Краеведческий музейЭкскурсия по «Иерусалимской горе» появилась в Иркутске.Фото: Краеведческий музей
Изменить размер текста:

Автор экскурсионного маршрута по историко-мемориальному комплексу «Иерусалимская гора», многим известного как бывший ЦПКиО, стал заведующий экспозиционным отделом «Окно в Азию» Краеведческого музея Сергей Норвайшас. Примерно за полтора часа он расскажет историю одного из старейших кладбищ в Иркутске. Старт познавательной прогулки от храма Входа Господня в Иерусалим.

- На Иерусалимском кладбище похоронены многие известные личности Иркутска, среди которых декабрист Иосиф Поджио, публицист и краевед Михаил Загоскин, представители знаменитых купеческих фамилий, - отметил в аннотации к экскурсии Сергей Норвайшас. - Кроме православной части на Иерусалимском кладбище существовали католическое, лютеранское, старое еврейское и новое еврейское кладбища. Благодаря этой экскурсии мы можем ближе познакомиться с историей нашего города, проследить все изменения, которые происходили с ним, начиная с ХVIII века вплоть до наших дней.

Ближайшие кульпоходы по «Иерусалимской горе» состоятся 16, 20 и 29 августа в 12.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Угнали машину и бросили ее: преступников задержали в Иркутске
Считать калории? Это увлекательно! Худеем вместе с Викторией Яковцовой
Дело о хищении коров рассмотрят в суде в Иркутской области
За сутки поднялся на 43 см уровень воды в реке Ия в Тулуне
Медлаба 2019 в Иркутске: сибиряки могут проверить насколько они сильны в медицине
Россельхознадзор: в Ангарске сожгли 6 килограммов запрещенной макадамии
День воздушного флота отметят в Иркутске
За банковские бонусы пенсионерка из Иркутска отдала аферистам 45000 рублей
Хотел спасти друга от тюрьмы: ангарчанин пойдет под суд за дачу ложных показаний
Проверка на беременность: буренкам в Бурятии начали делать УЗИ
Сергей Левченко: Пострадавшие от наводнения получили все денежные выплаты
За пять лет в Братске построили 11 объектов спорта
Уровень воды в реках Иркутской области снова повысится из-за дождей
Черные лесорубы вырубили лес на 300 тысяч рублей
Уменьшенная копия «Хранителя Байкала» теперь хранится в Иркутске
Школьники из Нижнеудинска возвращаются из летнего лагеря в Рязани
Задержан квартирный вор: 41-летний иркутянин украл вещей на 200 тысяч
Армия выполнила свою задачу и покинула Тулун
Купание запрещено: Роспотребнадзор проверил водоемы в Иркутске
ВелоБАМ 2019: гонка на горных велосипедах стартует 7 сентября
Угнанные в Москве и Санкт-Петербурге автомобили нашли через 17 лет в Иркутске
12 августа в Тулуне: уровень воды в реке Ия за сутки поднялся на 17 см
Послом ГТО в Иркутске стал 92-летний ветеран ВОВ
С золотой медалью из Чехии: иркутянка Надежда Колода стала первой на международных соревнованиях по пулевой стрельбе