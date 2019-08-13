СЕГОДНЯ 05:29 2019-08-13T06:08:30+03:00

Дело о хищении коров рассмотрят в суде в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Изменить размер текста: A A

В Аларском суде Иркутской области рассмотрят дело о хищении крупного рогатого скота. Случилось это в апреле 2019-го. 32 коровы не вернулись к хозяевам с вольного выпаса недалеко от деревни Нельхай. К поискам подключились полицейские, ведь ущерб — около миллиона рублей.

- Проверили несколько десятков деревень, в том числе и на территории соседних районов, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Досматривался грузовой транспорт, на котором предположительно могли перевозить скот.

В итоге буренок нашли на приусадебном участке в Черемхово. Но не всех, только 23 «головы». Остальных трое подозреваемых жителя города шахтеров, ранее судимые, уже успели «пристроить».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За банковские бонусы пенсионерка из Иркутска отдала аферистам 45000 рублей. Аферисты попросили сообщить данные карты, секретный код и пароли из сообщений (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU