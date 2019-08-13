2019-08-13T06:08:30+03:00
Происшествия

Дело о хищении коров рассмотрят в суде в Иркутской области

32 буренки «увели» злоумышленники с выпаса
Мария КНЯЗЕВА
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Дело о хищении коров рассмотрят в суде в Иркутской областиДело о хищении коров рассмотрят в суде в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Аларском суде Иркутской области рассмотрят дело о хищении крупного рогатого скота. Случилось это в апреле 2019-го. 32 коровы не вернулись к хозяевам с вольного выпаса недалеко от деревни Нельхай. К поискам подключились полицейские, ведь ущерб — около миллиона рублей.

- Проверили несколько десятков деревень, в том числе и на территории соседних районов, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Досматривался грузовой транспорт, на котором предположительно могли перевозить скот.

В итоге буренок нашли на приусадебном участке в Черемхово. Но не всех, только 23 «головы». Остальных трое подозреваемых жителя города шахтеров, ранее судимые, уже успели «пристроить».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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