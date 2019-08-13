Угнали машину и бросили ее: преступников задержали в Иркутске

СЕГОДНЯ 07:15 2019-08-13T07:15:25+03:00

Теперь им грозит лишение свободы на срок до семи лет

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Бывает же! Двое пьяных проходили мимо автостоянки, увидели машину такси с приоткрытым окном. Что сделает обычный человек? Пойдет дальше. Люди с мелко-уголовными наклонностями - совсем другое дело. Они обязательно "попытают счастья".

Именно так и поступили двое подвыпивших приятелей, проходивших мимо - один житель Иркутска, другой - деревенский. Оба, к слову, совсем не пацаны - одному 27, второму - 36 лет.

- Открыв дверь один из них сел за руль, а чтобы завести автотранспорт, второй стал толкать его, - сообщает ГУ МВД по Иркутской области. - Но машина так и не завелась, поэтому они бросили ее и скрылись.

Бросили авто в 400 метрах от места угона. К этому моменту 31 – летняя иркутянка уже обратилась в полицию с сообщением о о пропаже «Chevrolet Klan J 200», который полчаса назад был на парковке. Принадлежащий службе такси авто быстро обнаружили. А злоумышленников вычислили без особого труда. Сейчас заведено уголовное дело - за неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. Наказание за это - лишения свободы сроком до 7 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU