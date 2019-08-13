Сорвал золотую цепочку: трое школьников в Иркутске поймали уличного вора

СЕГОДНЯ 07:39 2019-08-13T09:56:43+03:00

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- Помогите, меня ограбили! - кричала 45-летняя иркутянка вечером 26 июля. Она шла домой по улице Лермонтова, как вдруг к ней подбежал какой-то мужчина и сдернул с шеи золотую цепочку. Неподалеку стояла толпа подростков. Женщина метнулась к ним.

- Ребята, догоните вора, умоляю! - запыхавшись, попросила их. Рассказала, как выглядит вор и куда он помчался. Ребята переглянулись и, недолго думая, бросились вслед. А тот понял, что за ним гонятся, и присел в кусты. Затаился.

Но ребята его заметили, окружили. Подоспела женщина и сразу узнала: "Это вор, держите его!". А сама вызывала полицию. Ну, парни и не давали мужчине сбежать, пока не приехали стражи порядка. Скоро вора задержали, им оказался 36-летний уже судимый житель Иркутска.

- Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания, возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж", он во всем сознался, - рассказывают в ГУ МВД по Иркутской области. - Ну а смелых подростков наградили за помощь в задержании уличного грабителя.

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ИСТОЧНИК KP.RU