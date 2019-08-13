Завод по производству угля в Чунском закрыли из-за вреда экологии

СЕГОДНЯ 09:16 2019-08-13T09:16:03+03:00

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Завод по производству древесного угля в поселке Чунском работал, но нещадно дымил. А это, как ни крути, вред окружающей среде. Прокурор района обратился с иском в суд о приостановке деятельности предприятия, которое нарушает законодательство об охране окружающей среды.

-Необходимо обеспечить проведение инвентаризации выбросов вредных веществ в атмосферный воздух и разработать их нормативы в соответствии с классом опасности, устранить нарушения по содержанию и благоустройству производственной площадки, - уточняет все, что предстоит сделать для того, чтобы предприятие, деятельность которого приостановили, вновь заработало, в УФССП по Иркутской области. -Иск был удовлетворен Чунским районным судом.

А судебные приставы исполнили решение - выехали на место и опечатали ворота въезда на территорию, где находится сразу несколько промышленных помещений.

ИСТОЧНИК KP.RU