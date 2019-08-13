Чемпионат России по стрельбе из лука начинается в Иркутске

СЕГОДНЯ 09:54 2019-08-13T09:54:57+03:00

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Четырнадцатого августа в Иркутске на стадионе «Труд» начнется чемпионат России по стрельбе из лука. Соревнования продлятся четыре дня. Организаторы ожидают участия больше 200 спортсменов из 25 регионов страны. Пока проходят заключительные этапы подготовки чемпионата: решаются вопросы по размещению спортсменов, медицинскому сопровождению и честной организации судейства. Об этом сообщили в ИА Байкал 24, со ссылкой на пресс-службу министерства спорта по Иркутской области.

Стрелки приезжают из разных регионов страны - Москвы, Калининграда, Ярославля, Краснодара, Забайкалья, Дагестана, Бурятии. В соревнованиях примут участие титулованные спортсмены – серебряные призеры XXXI Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в команде Ксения Перова, Туяна Дашидоржиева, Инна Степанова и бронзовый призёр XXIX Олимпийских игр в Пекине Баир Баденов. Ждут победителя Всемирной летней Универсиады в Неаполе Антона Булаева и чемпионов Европы в команде 2018 года Арсалана Балданова, Виталия Попова, Галсана Базаржапова. Настоящие звезды этого вида спорта приедут на чемпионат России по стрельбе из лука.

На турнире можно будет сдать норматив на звание мастера спорта России. А по результатам чемпионата будет сформирован список сборной на участие в Кубке мира, который состоится в Москве. Кубок мира пройдет с 4 по 7 сентября.

Зрителей ожидается много. Этот вид спорта популярен в регионе и на чемпионат России по стрельбе из лука придут многие . Так, на сегодняшний день в Приангарье стрельбой из лука занимаются около 400 человек. Иркутская область выставит на турнир 16 участников.

ИСТОЧНИК KP.RU