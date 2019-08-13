2019-08-13T09:54:57+03:00
Спорт

Чемпионат России по стрельбе из лука начинается в Иркутске

В соревнованиях Чемпионата России по стрельбе из лука примут участие титулованные спортсмены, победители Олимпийских игр и всемирной летней Универсиады
Алла КАКОУРОВА
Поделиться:
Чемпионат России по стрельбе из лука начинается в Иркутске. Фото: Владимир Свечников.Чемпионат России по стрельбе из лука начинается в Иркутске. Фото: Владимир Свечников.
Изменить размер текста:

Четырнадцатого августа в Иркутске на стадионе «Труд» начнется чемпионат России по стрельбе из лука. Соревнования продлятся четыре дня. Организаторы ожидают участия больше 200 спортсменов из 25 регионов страны. Пока проходят заключительные этапы подготовки чемпионата: решаются вопросы по размещению спортсменов, медицинскому сопровождению и честной организации судейства. Об этом сообщили в ИА Байкал 24, со ссылкой на пресс-службу министерства спорта по Иркутской области.

Стрелки приезжают из разных регионов страны - Москвы, Калининграда, Ярославля, Краснодара, Забайкалья, Дагестана, Бурятии. В соревнованиях примут участие титулованные спортсмены – серебряные призеры XXXI Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в команде Ксения Перова, Туяна Дашидоржиева, Инна Степанова и бронзовый призёр XXIX Олимпийских игр в Пекине Баир Баденов. Ждут победителя Всемирной летней Универсиады в Неаполе Антона Булаева и чемпионов Европы в команде 2018 года Арсалана Балданова, Виталия Попова, Галсана Базаржапова. Настоящие звезды этого вида спорта приедут на чемпионат России по стрельбе из лука.

На турнире можно будет сдать норматив на звание мастера спорта России. А по результатам чемпионата будет сформирован список сборной на участие в Кубке мира, который состоится в Москве. Кубок мира пройдет с 4 по 7 сентября.

Зрителей ожидается много. Этот вид спорта популярен в регионе и на чемпионат России по стрельбе из лука придут многие . Так, на сегодняшний день в Приангарье стрельбой из лука занимаются около 400 человек. Иркутская область выставит на турнир 16 участников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ваш сын за решеткой: иркутянка перевела аферистам 50 тысяч рублей
Объездную дорогу в обход Усолья-Сибирского построят к 2024 году
ДТП в Братске: две аварии, унесшие жизни людей, произошли 12 августа
Мэр Сергей Cеребренников представил программу развития Братска
Завод по производству угля в Чунском закрыли из-за вреда экологии
Дети из подтопленных территорий Иркутской области отдохнули на Черном море, Байкале и в Москве
Пострадавшие от наводнения аграрии Иркутской области начали получать компенсации из федерального бюджета
Сорвал золотую цепочку: трое школьников в Иркутске поймали уличного вора
Угнали машину и бросили ее: преступников задержали в Иркутске
Считать калории? Это увлекательно! Худеем вместе с Викторией Яковцовой
Дело о хищении коров рассмотрят в суде в Иркутской области
Экскурсия по «Иерусалимской горе» появилась в Иркутске
За сутки поднялся на 43 см уровень воды в реке Ия в Тулуне