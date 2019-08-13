Объездную дорогу в обход Усолья-Сибирского построят к 2024 году

СЕГОДНЯ 10:51 2019-08-13T10:51:01+03:00

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К 2024 году построят обход города Усолье-Сибирское и поселка Тельма Иркутской области. Всего будет 42,7 километра нового участка трассы Р-255. К работам приступят в сентябре этого года.

Новый участок дороги обеспечит «зеленый коридор» для транзитного транспорта. Время в пути сократится, а пропускная способность увеличится. Такая дорога, проходя в обход поселков и городов, позволит снизить количество аварий и улучшить экологическую ситуацию в районе.

Новая дорога будет четырехполосной. Проект предполагает шесть транспортных развязок, половина из них - двухуровневые. Над трассой возведут пять путепроводов, над реками будет пять мостов. Об этом сообщили ИА Сибирские новости со ссылкой на ФКУ УПДОР «Прибайкалье».

Про пешеходов тоже не забудут и оборудуют два надземных перехода с подъёмниками для маломобильных граждан и четыре автобусных остановки. Для безопасности движения проведут 29 км освещения и отбойники, почти на всем протяжении дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU