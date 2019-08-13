Ваш сын за решеткой: иркутянка перевела аферистам 50 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:05 2019-08-13T12:05:27+03:00

Мошенники сказали, что его на можно спасти, только нужно перевести все имеющиеся деньги

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Раньше присылали смс «Мама, я в беде, положи на этот номер 1000 рублей. Потом все объясню» или «Я сбил человека, нужно срочно 20 тысяч рублей. Помоги!». Но времена меняются, также как и схемы обмана.

- 86-летней иркутянке позвонили, якобы из полиции и рассказали, что ее сын задержан за избиение человека, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - Но все не так трагично и его можно вытащить из-за решетки. Цена свободы - все сбережения женщины.

Деньги нужно срочно перевести на счет, который ей продиктовали по телефону. Аферисты воспользовались пожилым возрастом и материнскими чувствами. Так они получили 50 тысяч рублей.

Как только деньги ушли со счета старушки, женщина решила позвонить сыну и узнать все. Но все это время сын был дома, никого не избивал и в полиции, к счастью, не был. Тут иркутянка поняла, что ее обманули.

Заведено уголовное дело за мошенничество. Сейчас полиция ищет аферистов.

ИСТОЧНИК KP.RU