СЕГОДНЯ 13:12 2019-08-13T13:12:24+03:00

Три дома культуры за 59 миллионов рублей построят в Иркутской области. Фото: правительство Иркутской области.

Изменить размер текста: A A

В маленьких деревнях и поселках развлечений не так уж и много. Для местных жителей дом культуры - пожалуй, главное место отдыха. Там и в какие-нибудь кружки по интересам можно записаться, и чай с односельчанами попить, и книги почитать. Сейчас в нашей области строят сразу три новых дома культуры - в деревне Усть-Куда Иркутского района, селах Майск Осинского района и Тальяны Усольского района.

- Их возводят в рамках национального проекта «Культура», - рассказывают в областном правительстве. - Из федерального бюджета на это выделили 59,6 миллиона рублей.

В Майске старый дом культуры давно сгорел. Новый будет двухэтажным, просторным, с большим зрительным залом. Можно будет устраивать концерты. В Усть-Куде прежнее строение постигла та же участь. Теперь вместо него будет новое здание, а в нем - крупный зрительный зал, комнаты для кружков, костюмерная, помещение для занятий хореографией, библиотека и конференц-зал.

Всего в Иркутской области сейчас строят или ремонтируют около 40 домов культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU