2019-08-14T04:32:39+03:00
Спорт

Первенство России по грепплингу: у иркутян — 15 медалей

Турнир прошел в Орле
Мария КНЯЗЕВА
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Первенство России по грепплингу: у иркутян — 15 медалейПервенство России по грепплингу: у иркутян — 15 медалей
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Спортсмены Иркутской области вернулись с первенства России по грепплингу. В копилке нашей сборной — 15 медалей. Грепплинг — стиль ближнего боя, в котором главную роль играет не сила, а количество освоенных приемов и техник захватов, иначе его называют «умный бой».

Этот турнир был отборочным на первенство мира, боролись за победу более 1000 спортсменов из 47 регионов нашей страны. Соревнования проходили в четырех возрастных группах.

- В разделе «грэпплинг-ги» среди мальчиков 12-13 лет в весовой категории 42 кг победу одержал Руслан Гусейнов, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - Серебро среди юношей 14-15 лет в весе свыше 73 кг завоевал Павел Рузевич. Бронза в весовой категории 85 кг в возрастной категории 16-17 лет - у Артура Шмакова. Третье место в дисциплине «грэпплинг-ги» в весе 50 кг у Никиты Сушкова.

Первенство России по грепплингу: у иркутян — 15 медалей

Первенство России по грепплингу: у иркутян — 15 медалей

Две медали серебро и бронзу также завоевал Денис Автух, бронза у Александра Огородникова, Андрея Стрелова, Ивана Маношкина, Константина Галкина, Владислава Тужицкого. Иркутянки не отставали. Две серебряные медали в разных дисциплинах у Каролины Меркушевой, золото и серебро в разделе «грэпплинг-ги» и «грэпплинг» завоевала Валерия Шувалова.

По итогам соревнований на первенство мира по грэпплингу в Баку в ноябре поедут из Иркутска Руслан Гусейнов, Павел Рузевич, Денис Автух, Каролина Меркушева и Валерия Шувалова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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