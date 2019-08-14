Черные лесорубы нанесли ущерб лесному хозяйству на 10 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 11:35 2019-08-14T11:35:29+03:00

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На преступников завели уголовное дело за незаконную рубку леса и реализацию древесины. В Иркутской области это уже не первый случай, когда задерживают черных лесорубов.

- Задержана организованная группа из 13 человек, которая подозревается в незаконной рубке леса, - сообщают в ГУ МВД по Иркутской области. – Деляны, на которых они работали,находились на территории Боханского, Осинского и Качугского районов Иркутской области.

Полицейские обнаружили и изъяли три трактора, два погрузчика и бензопилы. Там где жили лесорубы, нашли почти 1,5 миллиона рублей и документы, которые подтверждают продажу древесины. Это является весомым доказательством для уголовного дела.

Также установлен пункт приема, через который преступники реализовывали нелегально заготовленную древесину. Злоумышленниками нанесен ущерб лесному хозяйству больше чем на 10 миллионов.

Организатор незаконной рубки сейчас под домашним арестом. Остальные под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU