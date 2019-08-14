СЕГОДНЯ 12:31 2019-08-14T12:31:14+03:00

"Я думала, мой бывший! Рога его": фото козла, который залез на крышу в Иркутске, гуляет по соцсетям. Фото: Инцидент Иркутск.

Изменить размер текста: A A

Козел разделил иркутское общество на две половины. Конечно, не все общество, а только то, что увидело скромное объявление с фотографией животного на крыше частного дома. Автор снимка в группе "Инцидент Иркутск" вряд ли рассчитывал на такой ажиотаж вокруг бедолаги. Он просто написал, мол: "Может кто потерял козла? Полевая 8, предместье Марата". Казалось бы, хозяева блудного козла найдутся, снимут его с верхотуры, вернут в стойло, да и делу конец. Куда там. Вопрос козла подняли до уровня дебатов. Впрочем, дебатов вполне веселых и жизнерадостных. Каждый упражнялся в остроумии как мог.

- Блин, опять бывший мой!, - "проезжается" по недавно, видимо, покинутому кавалеру одна.

- Анастасия, а я думала, это мой бывший! Рога прям его!!!!, - с хохотом подхватывает неожиданный флешмоб другая.

- Эля, да они все похожи, - расходятся миром.

Но "вопрос козла" так просто мимо не пройдет.

- Как он туда забрался? - в восторге и ужасе спрашивает малознакомая с горными козлами иркутянка.

- Алиса, науке это не известно, - отвечают ей. Правда потом, для иллюстрации, делятся фото собратьев "товарища на крыше", гордо стоящих на почти вертикальных склонах гор.

- О, должник мой, занял и прячется..., - это уже практическая версия, от мужчины.

- Горный козел!, - это мнение тоже принадлежит сильному полу.

-Велкопоповицкий тёмный, - уточняют породу знатоки.

-Пацана в горы тянет, ухмыляются другие...

Стройный хор скрытого восторга перед козлом городским обыкновенным, живущим в предместье Марата в Иркутске, сбивают те. кто знаком с сельским хозяйством ближе. Они парируют, мол. в Еланцах коровы на горы залазят. Кстати, да. Это вполне возможно. Правда, Еланцы далеко от Иркутска. А козел - вот он. Всем козлам козел.

ИСТОЧНИК KP.RU