Пропал без вести: 80-летнего мужчину ищут в Шелеховском районе
В Шелеховском районе ищут пожилого мужчину. Без вести пропал 80-летний мужчина. Как сообщает ИА Иркутскмедиа со ссылкой на ГУ МВД по Иркутской области, Александр Бударин вышел из садоводства «Трудный» в неизвестном направлении, никому не сказав о своих планах. В полицию с заявлением о пропаже человека обратились соседи, которые ухаживали за пенсионером. Сейчас Александра Бударина ищут волонтеры, полиция и местные жители.
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Приметы Александра Бударина
Пропавшему мужчине на вид 70-80 лет с повреждениями на лице и коже головы. Был одет в рубашку коричневого цвета и серо-синюю ветровку. Полиция просить сообщать информацию о его местонахождении в полицию.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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