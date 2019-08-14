2019-08-14T13:55:40+03:00
Общество

Пропал без вести: 80-летнего мужчину ищут в Шелеховском районе

13 августа он вышел из садоводства и не вернулся, соседи его ищут
Алла КАКОУРОВА
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Пропал без вести: 80-летнего мужчину ищут в Шелеховском районе.Пропал без вести: 80-летнего мужчину ищут в Шелеховском районе.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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В Шелеховском районе ищут пожилого мужчину. Без вести пропал 80-летний мужчина. Как сообщает ИА Иркутскмедиа со ссылкой на ГУ МВД по Иркутской области, Александр Бударин вышел из садоводства «Трудный» в неизвестном направлении, никому не сказав о своих планах. В полицию с заявлением о пропаже человека обратились соседи, которые ухаживали за пенсионером. Сейчас Александра Бударина ищут волонтеры, полиция и местные жители.

КОНКРЕТНО

Приметы Александра Бударина

Пропавшему мужчине на вид 70-80 лет с повреждениями на лице и коже головы. Был одет в рубашку коричневого цвета и серо-синюю ветровку. Полиция просить сообщать информацию о его местонахождении в полицию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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