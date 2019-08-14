СЕГОДНЯ 14:52 2019-08-14T14:52:30+03:00

В Свердловском округе Иркутска больше чем на сутки отключат холодную воду. Фото: Мария ЛЕНЦ

На время проведения ремонтных работ надо запастись водой

Изменить размер текста: A A

В Свердловском округе Иркутска с 22:00 15 августа до 06:00 17 августа будет холодная вода. Это нужно для планово-предупредительных ремонтных работ на сетях водопровода и канализации,как сообщает ИА Сибирские новости, со ссылкой на иркутский «Водоканал».

Вот конкретная информация, полный список микрорайонов Иркутска, где населению придется запастись терпеньем и холодной водой.

Итак, отключение произведут в микрорайонах Первомайский и на Синюшиной горе, по улицам Маршала Конева, Доржи Банзарова, бульвару Рябикова. Кроме того, необходимо наполнить чайники, кастрюли и тазы холодной водой про запас в домах по улицам Березовая Роща, Аргунова, Сергеева, Ольховой, на девятом километре станции Кая; в садоводствах «Сибирский садовод», «Садовод», «Зелёная Горка», «Мичуринец», «Мичурина». Полный список можно посмотреть на сайте "Комсомольской правды" -Иркутск.

Обратите внимание на предупреждение о том, что подвозить воду будут только к больницам, детским садам и детским домам.

ИСТОЧНИК KP.RU