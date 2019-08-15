2019-08-15T04:55:44+03:00
Общество

В августе ограничат проезд на трех улицах Иркутска

Причина — ремонт теплосетей
Мария КНЯЗЕВА
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В августе ограничат проезд на трех улицах ИркутскаВ августе ограничат проезд на трех улицах ИркутскаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутске в связи с ремонтом на теплотрассах ограничат движение на нескольких улицах. На ул. Цесовская Набережная напротив дома с адресом ул. 5-й Армии, 2 уже проезд затруднен. Продлятся ремонтные работы там до 16 августа.

- С 20.00 16 августа до 6.00 17 августа будет частично ограничен проезд по улице Дзержинского в районе дома №33, - сообщает пресс-служба администрации города Иркутска. - Причина та же.

А вот проезд по переулку Бурлова будет закрыт несколько недель. С 26 августа до 15 сентября проехать там не будет возможности. На данном участке пройдет замена сетей канализации и теплоснабжения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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