Минспорта Иркутской области: открыт набор в бесплатную школу бильярда

СЕГОДНЯ 04:52 2019-08-15T04:52:30+03:00

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Отделение бильярдного спорта в Иркутской области открылось в 2018 году. За этот год ученики областной спортивной школы олимпийского резерва «Спарта» уже успели завоевать призовые места на первенствах и чемпионатах области и СФО. К началу нового учебного года в школе объявили новый набор.

- Занятия бесплатные, - сообщают пресс-службе Министерства спорта Иркутской области. - Заниматься смогут дети от 7 лет и старше. Первая тренировка 9 сентября.

Стоит отметить, что с сентября 2019-го главным тренером юных игроков в бильярд станет один из сильнейших и титулованных спортсменов Приангарья, мастер спорта России Владимир Шафиров.

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ИСТОЧНИК KP.RU