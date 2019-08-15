Лихача из Братска, который вылетел на встречку, наказали благодаря соцсетям

СЕГОДНЯ 07:22 2019-08-15T07:22:04+03:00

Водитель признался во всем и извинился перед другими участниками движения, теперь он выплатит штраф

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Белая «Лада» на огромной скорости вылетела на встречную полосу, чтобы обогнать впереди идущий автомобиль. На видео четко можно увидеть, что такой маневр был очень опасным для остальных участников движения. Но, к счастью, никто не пострадал. Этот видеоролик опубликовали в иркутских соцсетях. Попало видео и на глаза инспекторам ГИБДД, которые сделали "соответствующие выводы".

Они быстро нашли владельца автомобиля, которым оказался 27- летний житель Братска. Об это сообщает ИА Байкал Инфо, со ссылкой на ГУ МВД по Иркутской области.

Когда водителя нашли и спросили, почему он так опасно вел себя на дороге, лихач не стал отпираться, признался во всем и объяснил ситуацию тем, что торопился на регистрацию своего автомобиля. Молодой человек извинился за то, что допустил такую опасную ситуацию на дороге и впредь больше этого не произойдет. Лихача привлекли к административной ответственности. Теперь он должен выплатить штраф 5 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU