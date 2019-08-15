Лихача из Братска, который вылетел на встречку, наказали благодаря соцсетям
Белая «Лада» на огромной скорости вылетела на встречную полосу, чтобы обогнать впереди идущий автомобиль. На видео четко можно увидеть, что такой маневр был очень опасным для остальных участников движения. Но, к счастью, никто не пострадал. Этот видеоролик опубликовали в иркутских соцсетях. Попало видео и на глаза инспекторам ГИБДД, которые сделали "соответствующие выводы".
Они быстро нашли владельца автомобиля, которым оказался 27- летний житель Братска. Об это сообщает ИА Байкал Инфо, со ссылкой на ГУ МВД по Иркутской области.
Когда водителя нашли и спросили, почему он так опасно вел себя на дороге, лихач не стал отпираться, признался во всем и объяснил ситуацию тем, что торопился на регистрацию своего автомобиля. Молодой человек извинился за то, что допустил такую опасную ситуацию на дороге и впредь больше этого не произойдет. Лихача привлекли к административной ответственности. Теперь он должен выплатить штраф 5 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU