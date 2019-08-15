День открытых дверей на иркутском авиазаводе 17 августа: показательные полеты, концерт, салют

СЕГОДНЯ 07:23 2019-08-15T07:23:35+03:00

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В третье воскресенье августа в России традиционно отмечается День воздушного флота. В этом году праздник в Иркутске будут отмечать два дня – 17 и 18 августа. В субботу торжества развернутся на авиазаводе. Здесь объявили День открытых дверей. Так сложилось, что предприятие в эти дни празднует юбилей, так что гуляния будут масштабными!

- В 9 утра мы откроем свои проходные для всех желающих, - рассказывают на предприятии. – Не забудьте с собой паспорт, вход для детей до 14 лет только в сопровождении взрослых. Будьте готовы и к досмотру. Все-таки военное предприятие!

Да, военное, стратегическое. Поэтому попасть в святая святых, где изготавливают знаменитые истребители, уже удача! Основное место действа – летное поле. Здесь пройдет статический показ авиационной техники, состоится концерт творческих коллективов. Например, выступит исполнитель авторских песен об авиации Николай Анисимов и будет играть духовой оркестр. А самое зрелищное - это показательные полеты авиационной техники и демонстрационные полеты радиоуправляемых моделей клуба «Сигма». А в 22.45 на стадионе «Зенит» состоится традиционный праздничный салют.

Если не смогли попасть в субботу на авиазавод, не беда! 18 августа отправляйтесь в иркутский аэропорт. Здесь сможете посидеть за штурвалом воздушного судна, сделать фото на фоне вертолетов и самолетов.Подробнее

ИСТОЧНИК KP.RU