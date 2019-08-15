2019-08-15T07:39:12+03:00
Общество

Сергей Сокол: Ситуация с лесными пожарами в регионе - настоящая катастрофа

ЗакСобрание Иркутской области направит обращение в Рослесхоз для пересмотра нормативов по тушению
Яна ЛИСИНА
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Сергей Сокол: Ситуация с лесными пожарами в регионе - настоящая катастрофа. ФОТО: Лариса Федорова.Сергей Сокол: Ситуация с лесными пожарами в регионе - настоящая катастрофа. ФОТО: Лариса Федорова.
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Увы, но в этом году сводка лесных пожаров, словно с фронта. Особенно страдает север Приангарья. Жители Киренска, Усть-Илимска, Усть-Кута и других территорий уже месяц не видят голубого неба и солнца и буквально задыхаются от смога. В области введен режим ЧС. Горит более 700 тысяч гектаров тайги и большая часть приходится на так называемую зону контроля. Это труднодоступные районы, вдали от населенных пунктов, где, по решению областных властей, тушить огонь «экономически не целесообразно». Чтобы найти механизмы решения проблемы спикер ЗакСобрания Сергей Сокол провел совещание с руководителем управления Росприроднадзора Оксаной Курек, первым заместителем Байкальского межрегионального природоохранного прокурора Алексеем Калининым и зампрокурора Иркутской области Романом Шергиным.

- С начала весны уже произошло более тысячи лесных пожаров, полностью выгорело почти 1,5 миллиона гектаров леса, - открыл совещание Сергей Сокол. - То, что происходит в этом году в нашей области - настоящая катастрофа. И отказ от тушения огня в труднодоступных районах, где ведется только космомониторинг, недопустим. Сейчас наша общая задача – найти механизмы решения проблемы, чтобы она больше не повторялась и не несла угрозу жизни и здоровью людей, экосистеме Приангарья. Депутаты готовы помочь в этом. Внести необходимые изменения в областное законодательство, обратиться в Федерацию. Но это никуда не годится, когда с огнем начинают бороться, только если он подходит к населенному пункту в радиусе 5 км. В дальнейшем это требует больших усилий, возникают риски.

Зампрокурора Иркутской области Роман Шергин отмечает, что 1 августа ведомство уже внесло представление о признании незаконными нормативных правовых актов министерства лесного комплекса, устанавливающих зоны контроля.

Руководитель управления Росприроднадзора Иркутской области Оксана Курек говорит:

- Никто не тушит огонь в лесах, граничащих с особо охраняемыми природным территориями. Недавно была опасная ситуация в Витимском заповеднике, который расположен в Бодайбинском районе. Огонь подобрался к заповедным землям. Сотрудники заповедника вынуждены были самостоятельно бороться со стихией, чтобы не допустить перехода огня.

Дело в том, что почти все Бодайбинское лесничество относится к зоне контроля лесных пожаров. По приказу министерства лесного комплекса на такой территории тушение может не вестись, если прогнозируемые затраты превышают прогнозируемый вред, который может быть причинен. Глава регионального Росприроднадзора предлагает исключить граничащие с заповедниками территории из зон контроля. Необходимо и патрулирование, и тушение пожаров. Первый заместитель Байкальского межрегионального природоохранного прокурора Алексей Калинин в продолжение темы заповедников приводит данные:

- В этом году был допущен переход пожара на Прибайкальский национальный парк. Ущерб нацпарку был причинен на 1,5 миллиарда рублей. И это сопоставимо со всеми затратами, которые в принципе в области выделяются на тушение лесных пожаров. Поэтому оценку возможного ущерба надо проводить совместно с заповедниками. Это должно быть взвешенное решение, потому что воздействие огня на экосистему особо охраняемых природных территорий может обернуться колоссальным ущербом, несопоставимым с затратами на тушение.

- Когда речь идет о жизни и здоровье людей, не может быть и речи о том, чтобы они измерялись экономической целесообразностью. Такой формальный подход недопустим, - заключил председатель областного парламента Сергей Сокол. - Необходимо выстроить систему не только тушения пожаров, но и их предотвращения, четко выстроить взаимодействие с федеральными ведомствами. Перекладывать ответственность на другие органы исходя из того, что это якобы чужая, федеральная территория, - это бесхозяйственный подход. Ведь уничтожаются наши заповедные лица, богатство региона, мы их должны охранять. Сегодня у нас общая цель - прекратить пожарище.

Решено, что Законодательное Собрание Иркутской области обратится в Рослесхоз для установления единых нормативов по тушению лесных пожаров. Кроме того, заместитель природоохранного прокурора предложил создать резервную группу пожарных 10-15 человек на период пожароопасного периода, которые отвечали бы за защиту именно заповедных территорий. Поскольку часто складываются ситуации, когда все силы перебрасывают на тушение других крупных возгораний. Сергей Сокол поддержал и это предложение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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