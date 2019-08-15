2019-08-15T10:55:53+03:00
Происшествия

Погоня за пьяным лихачом: в Иркутске полицейские задержали нетрезвого водителя

Сотрудники ГИБДД блокировали его машину в одном из дворов в областном центре
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Погоня за пьяным лихачом: в Иркутске полицейские задержали нетрезвого водителя.Погоня за пьяным лихачом: в Иркутске полицейские задержали нетрезвого водителя.Фото: Мария АНАНОВА
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Накануне утром, около 5 часов утра, на самом рассвете, экипаж ДПС в центре Иркутска на улице Рабочей обратил внимание на автомобиль «Тойота Калдина», водитель которой совершал на дороге непонятные маневры. Полицейские попытались остановить машину, чтобы проверить состояние водителя, но им не удалось сделать этого. Водитель проигнорировал требование инспекторов ГИБДД, а потом на большой скорости попытался уйти от преследования. Началась погоня за ним по утреннему Иркутску, благо машин в это время практически не было.

Однако автомобилист на своей "Калдине" периодически натыкался на препятствия, а потом продолжал уходить от полицейских на скорости. Так продолжалось вплоть до микрорайона Синюшина гора. Здесь водитель на своей машине столкнулся с другим авто. Выехать не сумел - полицейские преградили ему путь. Тогда нарушитель выскочил из машины и бросился наутек. Но инспекторы ГИБДД его быстро догнали.

-Выяснилось, что управлял седаном 37-летний местный житель, который никогда не имел прав на управление транспортом, -сообщает ГУ МВД по Иркутской области. - Как показало проведенное медицинское освидетельствование, иркутянин был пьян.

В отношении нарушителя составили сразу шесть административных протоколов. Его ждет суд и справедливое наказание.

Погоня за пьяным лихачом в Иркутске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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