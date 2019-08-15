СЕГОДНЯ 11:02 2019-08-15T11:02:57+03:00

Житель Улан-Удэ пытался провезти из Китая в Иркутск часы на 3 млн рублей.

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Житель Улан-Удэ пытался провезти из Китая 22 штуки мужских и женских наручных часов. На них была маркировка известных швейцарских брендов «Chopard», «Dior», «HUBLOT» и «PatekPhilippe». Конечно, это не настоящие дорогие часы, а подделка. Что сразу и выяснилось.

- Владельцы товарных знаков оценили ущерб, нарушающий права интеллектуальной собственности, на общую сумму 2 млн. 820 тыс. рублей в отношении 18 мужских часов, незаконно маркированных товарными знаками «Chopard», «PatekPhilippe», «Hublot», - сообщили в ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу иркутской таможни.

Что касаетсяженских часов под маркой «Dior», тот тут ущерб за четыре штуки эксперты насчитали на сумму более 435,5 тыс. рублей.

Жителю Улан-Удэ, согласно закону, теперь придется выплатить штраф двойной стоимости товара. А партию незаконно провезенных часов изъяли.

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ИСТОЧНИК KP.RU