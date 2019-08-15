Первые пять семей, потерявших жилье в наводнении в Иркутской области, купили квартиры

СЕГОДНЯ 11:38 2019-08-15T11:38:46+03:00

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Первые пять семей, которые потеряли жилье во время наводнения, приобрели себе квартиры и дома по жилищным сертификатам. Все семьи из Тулуна. Четыре из них купили благоустроенные квартиры в родном городе, а одна семья приобрела дом в деревне Усть-Куда под Иркутском.

- Общая стоимость пяти объектов недвижимости составляет 15 миллионов рублей, - сообщили в правительстве Иркутской области. -

По последним данным от пострадавших поступило 2447 пакетов документов на получение свидетельств. На данный момент уже выдано 470 документов. Сертификаты позволяют приобрести новое либо вторичное жилье в любом населенном пункте страны. Данные опросов свидетельствуют, что многие хотят остаться в своих городах и поселках. В Тулуне уже начали строить новые дома – многоэтажные и индивидуальные с участком 15 соток. Определиться, какой тип жилья приобретать, владельцы свидетельств должны к 1 октября.

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ИСТОЧНИК KP.RU