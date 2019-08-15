День знаний в Иркутске: у памятника Александру III состоится праздничный концерт

СЕГОДНЯ 11:55 2019-08-15T11:55:47+03:00

День знаний 2019 выпадет на воскресенье, торжественные линейки пройдут во всех школах Иркутска

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Осталось две недели до осени и до школы. Первый звонок, подъем рано утром, уроки… Многие родители переживают, не перенесут ли торжественную линейку на 2 сентября, понедельник. Волноваться не стоит – линейки состоятся 1 сентября, в воскресенье, во всех школах Иркутска.

А после торжества всех приглашают на концерт. Он пройдет 1 сентября в 13.00 на набережной у памятника Александру III. Выступят творческие коллективы с песнями и танцами, а еще юные циркачи покажут свои умения.

Кстати, в школы города уже подано 9330 заявлений на запись в первый класс. Принимать первоклассников будут до 5 сентября. Всего в предстоящем учебном году за парты сядут 90 тысяч школьников.

- 1 сентября в Иркутске откроется новая школа в микрорайоне Лесной, а также новый корпус гимназии №25, - сообщили в администрации Иркутска. – Начнут учебный год и школы №8 и №9, где выполнен капитальный ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU