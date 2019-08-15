Пропал без вести: в Иркутске ищут 77-летнего Сергея Добрынина
Уже вторую неделю ведутся поиски пропавшего 77-летнего Сергея Добрынина, 1942 года рождения. Как сообщает ИА Байкал 24 со ссылкой на ГУ МВД по Иркутской области, 2 августа мужчина вышел из дома, никому ничего не сказал и до сих пор о нем ничего не известно. Родные обратились в полицию с заявлением. Пенсионера ищут волонтеры, полиция, сотрудники ДПС и неравнодушные жители.
КОНКРЕТНО
Приметы Сергея Добрынина
На вид 75-80 лет, рост 166 см., худощавого телосложения, волосы и борода седые, глаза карие. Если вы что-то знаете о местонахождении мужчина, обратитесь в полицию.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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