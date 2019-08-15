2019-08-15T13:13:41+03:00
Происшествия

Ночная авария в Братске: пострадали двое взрослых и ребенок

"Ниссан" врезался в стоящую на обочине "Короллу"
Алла КАКОУРОВА
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Ночная авария в Братске: пострадали двое взрослых и ребенок.Ночная авария в Братске: пострадали двое взрослых и ребенок.Фото: Сергей СЕДЛЕЦКИЙ
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15 апреля в пол-первого ночи произошла авария на перекресте дороги «Вилюй» и улицы Пролетарской. "Тойота Королла" стояла перед пешеходным переходом, и вдруг в нее влетел "Ниссан Алмера", принадлежащий местному такси, как сообщает ИА Байкал 24.

После столкновения оба автомобиля вылетели на обочину дороги. В результате переворота "Ниссана" 26-летний водитель такси получил травмы. 32-летняя пассажирка "Короллы" и ее годовалый ребенок тоже пострадали.

Оба водителя были пристегнуты ремнями безопасности, а ребенок находился в детском кресле – это и позволило избежать трагедии. Полиция выясняет все обстоятельства этой аварии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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