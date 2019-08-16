Европейские игры мастеров в Италии: иркутянин занял второе место

СЕГОДНЯ 03:28 2019-08-16T03:28:56+03:00

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Еще одна награда в копилке тяжелоатлета Дмитрия Иванова. С IV Европейских игр мастеров он вернулся с серебряной медалью. Соревнования проходили в городе Турин в Италии.

- Иванов проиграл всего один килограмм украинскому спортсмену, - отмечают в пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - Дмитрий выступал в весе до 102 кг среди мужчин до 45 лет. Результат нашего спортсмена в сумме двоеборья 255 кг.

Это второе успешное выступление в 2019-м году иркутского спортсмена. В июне он стал чемпионом Европы по тяжелой атлетике среди спортсменов старших возрастных групп, чем подтвердил свой титул 2017-го года, тогда она тоже был первым. В Иркутске Дмитрий Иванов занимается под руководством Заслуженного тренера России Сергея Горбачевского.

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ИСТОЧНИК KP.RU