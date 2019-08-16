Вампилову — 82! День рождения драматурга отметят в Иркутске

СЕГОДНЯ 05:36 2019-08-16T05:38:33+03:00

Спектакли по произведениям Александра Вампилова ставят во многих театрах не только России, но и мира. Фото: Иркутский драмтеатр, спектакль "Прощание в июне"

Изменить размер текста: A A

19 августа нашему земляку, драматургу Александру Вампилову исполнилось бы 82 года. Его день рождения ежегодно отмечают встречами друзей, новыми постановками, литературными вечерами.

Вот и в этом году в Культурном центре Александра Вампилова покажут новый спектакль - неоконченный разговор в одном действии «Засим. Ваш Вампилов». Режиссёром и автором сценария вечера стал известный в городе постановщик Александр Гречман.

- Спектакль создан на основе опубликованной переписки Александра Валентиновича и заведующей литературной частью Московского драматического театра имени М.Н.Ермоловой Еленой Якушкиной, - рассказали в Культурном центре Александра Вампилова. - Историю разыграют в дуэте ведущие мастера сцены, актеры ТЮЗа Елена Константинова и Сергей Павлов.

Начало встречи 19 августа в 17.00. Билеты на вечер лучше приобрести заранее или забронировать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Афиша на выходные 17-18 августа в Иркутске: День воздушного флота, кинофестиваль, авторская экскурсия, стрельба из лука, три новые выставки и танцы

Андрей Мерзликин: «Играть Александра Вампилова решился не сразу». Известный актер рассказал, как он попал в документальный фильм об Александре Вампилове «Облепиховое лето» и какие сцены будут снимать на Байкале [фото, видео, аудио]

ИСТОЧНИК KP.RU