2019-08-16T05:38:33+03:00
Звезды

Вампилову — 82! День рождения драматурга отметят в Иркутске

Премьерную постановку покажут в Культурном центре Александра Вампилова
Мария КНЯЗЕВА
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Спектакли по произведениям Александра Вампилова ставят во многих театрах не только России, но и мира. Фото: Иркутский драмтеатр, спектакль "Прощание в июне"Спектакли по произведениям Александра Вампилова ставят во многих театрах не только России, но и мира. Фото: Иркутский драмтеатр, спектакль "Прощание в июне"
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19 августа нашему земляку, драматургу Александру Вампилову исполнилось бы 82 года. Его день рождения ежегодно отмечают встречами друзей, новыми постановками, литературными вечерами.

Вот и в этом году в Культурном центре Александра Вампилова покажут новый спектакль - неоконченный разговор в одном действии «Засим. Ваш Вампилов». Режиссёром и автором сценария вечера стал известный в городе постановщик Александр Гречман.

- Спектакль создан на основе опубликованной переписки Александра Валентиновича и заведующей литературной частью Московского драматического театра имени М.Н.Ермоловой Еленой Якушкиной, - рассказали в Культурном центре Александра Вампилова. - Историю разыграют в дуэте ведущие мастера сцены, актеры ТЮЗа Елена Константинова и Сергей Павлов.

Начало встречи 19 августа в 17.00. Билеты на вечер лучше приобрести заранее или забронировать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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