2019-08-16T06:25:44+03:00
Общество

Ростех приступил к строительству домов для пострадавших в наводнении в Иркутской области

Первые переселенцы уже начали переезжать в Черемхово
Яна ЛИСИНА
Поделиться:
Ростех в ближайшие дни приступит к строительству домов в Черемхово для пострадавших от наводнения. ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.Ростех в ближайшие дни приступит к строительству домов в Черемхово для пострадавших от наводнения. ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.
Изменить размер текста:

Ростех начинает строительство домов в Черемхово. К 1 ноября здесь должны возвести жилье для 60 семей. Также зимой будут подготовлены проекты школы и детского сада, которые начнут строить в 2020 году. Продолжится и строительство жилья для пострадавших в наводнении. Об этом рассказала управляющий директор по контролю за строительством Госкорпорации «Ростех» Елена Сиэрра на совещании с председателем Заксобрания Иркутской области Сергеем Соколом.

- Руководство города Черемхово идет навстречу во всех вопросах: в сжатые сроки подготовлена вся необходимая документация и стройплощадка, которая расположена почти в центре города, - отметил Сергей Сокол. - Здесь есть свои строительные компании, предприятия, производящие стройматериалы.

Первые переселенцы уже начали переезжать в Черемхово. Пока их размещают в новых благоустроенных квартирах из маневренного жилого фонда. Так, уже в Черемхово перебралась семья Натальи и Вячеслава Соболевых. В Тулуне они потеряли дом.

- Родственники из Черемхово рассказали, что здесь предлагают жилье, мы позвонили в администрацию и мэр Вадим Александрович пригласил нас для личной встречи, - рассказывает Наталья. - Мы с мужем уже нашли работу каждый по своей специальности, младшего сына устроили в школу, старшему предоставили бюджетное место в колледже.

Заметим, что проект «Ростеха» по строительству коттеджного поселка благотворительный. Семьи, переехавшие в Черемхово, сохранят свои жилищные сертификаты и право на приобретение жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Муниципальные детские сады строят в новых поселках вокруг Иркутска
"Вашу пенсию в НПФ перевели": прокуратуре Иркутской области пришлось вмешаться, чтобы деньги вернули
Водителя, который сбил пешехода и скрылся, разыскивают в Иркутске
На Байкальском международном форуме партнеров открылась универсальная выставка товаров и услуг
Инспекторы ДПС задержали пьяного "единорога" за рулем иномарки в Бурятии
Вампилову — 82! День рождения драматурга отметят в Иркутске
Катер врезался в пирс в Иркутской области, есть погибшие
Шествие героев комиксов пройдет в рамках Книжного фестиваля в Иркутске 2019
Европейские игры мастеров в Италии: иркутянин занял второе место
Пыталась сжечь заживо: сибирячка пойдет под суд за покушение на убийство
Пять семей из Тулуна купили дома и квартиры
Ночная авария в Братске: пострадали двое взрослых и ребенок
Переходила через пути: в Шелехове электричка сбила пожилую женщину
Пропал без вести: в Иркутске ищут 77-летнего Сергея Добрынина
День знаний в Иркутске: у памятника Александру III состоится праздничный концерт
Первые пять семей, потерявших жилье в наводнении в Иркутской области, купили квартиры
Житель Улан-Удэ пытался провезти из Китая в Иркутск часы на 3 млн рублей
Погоня за пьяным лихачом: в Иркутске полицейские задержали нетрезвого водителя
Ко дню археолога и 100-летию иркутской археолого-этнографической школы
Обворовали пенсионера: грабителей из Черемхова поймали по горячим следам
Сергей Сокол: Ситуация с лесными пожарами в регионе - настоящая катастрофа
Губернатор Иркутской области вручил благодарственные письма сотрудникам МЧС