Ростех приступил к строительству домов для пострадавших в наводнении в Иркутской области

СЕГОДНЯ 06:25 2019-08-16T06:25:44+03:00

Ростех в ближайшие дни приступит к строительству домов в Черемхово для пострадавших от наводнения. ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.

Изменить размер текста: A A

Ростех начинает строительство домов в Черемхово. К 1 ноября здесь должны возвести жилье для 60 семей. Также зимой будут подготовлены проекты школы и детского сада, которые начнут строить в 2020 году. Продолжится и строительство жилья для пострадавших в наводнении. Об этом рассказала управляющий директор по контролю за строительством Госкорпорации «Ростех» Елена Сиэрра на совещании с председателем Заксобрания Иркутской области Сергеем Соколом.

- Руководство города Черемхово идет навстречу во всех вопросах: в сжатые сроки подготовлена вся необходимая документация и стройплощадка, которая расположена почти в центре города, - отметил Сергей Сокол. - Здесь есть свои строительные компании, предприятия, производящие стройматериалы.

Первые переселенцы уже начали переезжать в Черемхово. Пока их размещают в новых благоустроенных квартирах из маневренного жилого фонда. Так, уже в Черемхово перебралась семья Натальи и Вячеслава Соболевых. В Тулуне они потеряли дом.

- Родственники из Черемхово рассказали, что здесь предлагают жилье, мы позвонили в администрацию и мэр Вадим Александрович пригласил нас для личной встречи, - рассказывает Наталья. - Мы с мужем уже нашли работу каждый по своей специальности, младшего сына устроили в школу, старшему предоставили бюджетное место в колледже.

Заметим, что проект «Ростеха» по строительству коттеджного поселка благотворительный. Семьи, переехавшие в Черемхово, сохранят свои жилищные сертификаты и право на приобретение жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU