2019-08-16T06:31:55+03:00
Авто

Инспекторы ДПС задержали пьяного "единорога" за рулем иномарки в Бурятии

Девушка в костюме фантастического животного выпила и каталась по Улан-Удэ без водительских прав [видео]
Любовь АРБАТСКАЯ
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Инспекторы ДПС задержали пьяного "единорога" за рулем авто в Бурятии. Фото: скриншот видео gibdd03.Инспекторы ДПС задержали пьяного "единорога" за рулем авто в Бурятии. Фото: скриншот видео gibdd03.
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- Смотри, единорог! - удивлялись утром автомобилисты в Улан-Удэ, видя за рулем «Тойоты Камри» девушку в необычном костюме. То ли она где-то подрабатывает аниматором, то ли забыла переодеться из домашнего наряда. Как бы то ни было, перед поездкой она выпила. Другие водители, видимо, заметили, что машина "виляет" на дороге, и сообщили в в ГИБДД

- Выяснилось, что 24-летняя жительница Заиграевского района не имеет водительских прав, - рассказывают в УГИБДД по Республике Бурятия. - Дама отказалась проходить освидетельствования на состояние опьянения. Сказала, что выпила накануне вечером две бутылки вина и села за руль, чтобы поставить иномарку на автостоянку.

В итоге нарушительнице выписали штраф в 30 тысяч рублей. Ну а дорожные полицейские благодарят автомобилистов, которые вовремя обратились в полицию, пока пьяная девушка не устроила ДТП.

Инспекторы ДПС задержали пьяного "единорога" за рулем авто в Бурятии..Видео: gibdd03.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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