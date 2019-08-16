Инспекторы ДПС задержали пьяного "единорога" за рулем иномарки в Бурятии

СЕГОДНЯ 06:31 2019-08-16T06:31:55+03:00

Девушка в костюме фантастического животного выпила и каталась по Улан-Удэ без водительских прав [видео]

Изменить размер текста: A A

- Смотри, единорог! - удивлялись утром автомобилисты в Улан-Удэ, видя за рулем «Тойоты Камри» девушку в необычном костюме. То ли она где-то подрабатывает аниматором, то ли забыла переодеться из домашнего наряда. Как бы то ни было, перед поездкой она выпила. Другие водители, видимо, заметили, что машина "виляет" на дороге, и сообщили в в ГИБДД

- Выяснилось, что 24-летняя жительница Заиграевского района не имеет водительских прав, - рассказывают в УГИБДД по Республике Бурятия. - Дама отказалась проходить освидетельствования на состояние опьянения. Сказала, что выпила накануне вечером две бутылки вина и села за руль, чтобы поставить иномарку на автостоянку.

В итоге нарушительнице выписали штраф в 30 тысяч рублей. Ну а дорожные полицейские благодарят автомобилистов, которые вовремя обратились в полицию, пока пьяная девушка не устроила ДТП.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="270" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/726281" frameborder="0"></iframe> Инспекторы ДПС задержали пьяного "единорога" за рулем авто в Бурятии..Видео: gibdd03.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Катер врезался в пирс в Иркутской области, есть погибшие

Два человека скончались до приезда скорой помощи (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU