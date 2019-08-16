Водителя, который сбил пешехода и скрылся, разыскивают в Иркутске

СЕГОДНЯ 08:31 2019-08-16T08:31:24+03:00

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ДТП произошло 11 августа в 23. 50, в районе дома №2 по улице Писарева в Иркутске. Водитель на иномарке, который сейчас объявлен в розыск, наехал на 53-летнего мужчину, который переходил улицу в непредназначенном для этого месте. К сожалению, его расчет "на авось" не оправдался. Лежащего на дороге пострадавшего с тяжелыми травмами увидели случайные прохожие, они и вызвали "Скорую помощь". Сейчас он находится в больнице, проходит лечение.

- Что касается водителя иномарки и его пассажира, то, после аварии они, не оказав помощи попавшему под колеса человеку, скрылись с места ДТП в неизвестном направлении, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. - Полицейские устанавливают личность того, кто находился за рулем автомобиля.

Всех, у кого есть какие-то сведения о водителе и о том, где он может находиться, а также любых случайных свидетелей аварии, просят откликнуться и связаться с полицией или ГИБДД. А разыскиваемому стоит добровольно прийти в Госавтоинспекцию и сообщить обо всех обстоятельствах ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU