"Вашу пенсию в НПФ перевели": прокуратуре Иркутской области пришлось вмешаться, чтобы деньги вернули

СЕГОДНЯ 08:54 2019-08-16T08:54:00+03:00

Как выяснилось, жительница Шелехова и не знала, что "подписала" заявление

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Тревогу забил Пенсионный Фонд России. Именно по информации из его отделения прокуратура города Шелехова провела проверку - точно ли горожане переводят свои накопления на старость в мало кому известный в городе НПФ или это нарушение закона?

-Установлено, что Пенсионный фонд России произвел досрочный перевод средств пенсионных накоплений местной жительницы в НПФ «Будущее» на основании ее заявления, которого она фактически не подписывала, согласие на данный перевод не давала, - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

По результатам этой проверки прокуратура города Шелехова подготовила и подала иск в суд. . В иске значилось требование о признании договора об обязательном пенсионном страховании недействительным, а также и о том, что НПФ должен вернуть накопления горожанки в Пенсионный фонд Российской Федерации. Решением Мещанского районного суда города Москва требования прокурора города удовлетворены. Средства будут возвращены в ПФР.

ИСТОЧНИК KP.RU