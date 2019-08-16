Опасность ртутного загрязнения уйдет из Усолья-Сибирского

СЕГОДНЯ 11:52 2019-08-16T11:52:43+03:00

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Бывший цех ртутного электролиза предприятия "Усольехимпром" - это не только объект накопленного вреда и источник загрязнения окружающей среды. Это еще источник постоянных тревог о будущем города. Совсем недавно вокруг этого снова развернулись бурные дискуссии, когда опасность предприятия сравнили со "вторым Чернобылем". Конечно, этому не бывать, а проблема решается. Проект демеркуризации цеха уже получил положительное заключение государственной экспертизы. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрей Крючков.

- Заказчиком проектно-сметной документации «ликвидация (демеркуризация) выведенного из эксплуатации цеха ртутного электролиза г. Усолье-Сибирское» является правительство Иркутской области, - сообщает пресс-служба администрации региона. - Изыскательские и проектные работы шли два года. На проектную документацию получены положительное заключение государственной экологической экспертизы и государственной экспертизы.

Уже известно, что ликвидация источника загрязнения ртутью в Усолье-Сибирском намечена на 2020 год. А полностью на то, чтобы опасность ртутного заражения перестала угрожать городу, уйдет три года.

ИСТОЧНИК KP.RU