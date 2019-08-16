Перекрытие дорог в Иркутске: ограничат проезд на улице Ширямова

СЕГОДНЯ 12:58 2019-08-16T12:58:52+03:00

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Внимание, автомобилисты! Вновь перекрытие дорог в Иркутске. Совсем скоро, 5 сентября, ограничат проезд по улице Ширямова на перекрестке с с улицей Жигулевской. Снова двигаться по этой дороге можно будет с 17 сентября. Но, как сообщает ИА "Байкал24", тут же, 17 сентября, в районе этого перекрестка на месяц повесят "кирпич" на улице Жигулевская. Там будут строить теплосеть.

По этой же причине до 1 сентября придется объезжать перекресток улицы Коммунистическая и бульвара Постышева. Также теплосети будут ремонтировать до 25 августа на улице Фурье возле дома № 3 и на улице Марата на перекрестке с Сурикова. Так что заранее стоит позаботиться о том, чтобы узнать пути объезда.

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ИСТОЧНИК KP.RU