"В движении" на радио "Комсомольская правда": Самбо - борьба для интеллектуалов

СЕГОДНЯ 13:05 2019-08-16T13:05:28+03:00

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На радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91,5 FM) продолжает цикл передач «В движении». Гостями нашей студии становятся знаменитые спортсмены и тренеры. Они рассказывают о пользе здорового образа жизни и, конечно, дают ценные советы. Соведущим очередной передачи стал Владимир Моисеев, исполнительный директор Федерации самбо Иркутской области, мастер спорта, серебряный призер чемпионата мира по боевому самбо.

- Этот формат двигательной активности предполагает постоянно меняющуюся обстановку, в долю секунды надо ее оценить и принять единственно верное решение, - говорит он. - Поэтому единоборства - это быстрые шахматы.

Другими словами, самбо - интеллектуальный вид спорта. Зародилось в начале прошлого века и вобрало в себя лучшие техники из дзюдо, джиу-джитсу и других единоборств. Официально зарегистрировано в 1938 году. Сначала широко применялось в обучении спецагентов. Да, да, именно так! Сегодня самбо развивается в двух направлениях - боевое и спортивное. Если первый подвид подходит далеко не каждому, поскольку слишком суров и травматичен, ибо разрешены удары ногами и руками в разные части тела, то вторым могут заниматься все.

- Детей в секцию можно отдавать с 5 лет, - продолжает Владимир Моисеев. - А вот верхней планки по ограничению возраста нет. Как я уже сказал, этот спорт, прежде всего, интеллектуальный, отлично тренирует реакцию. И успехов, соответственно, достигают те, кто быстрее соображает. До уровня мастера спорта может дойти каждый, было бы желание.

В Приангарье самбо довольно развито: им занимается более двух тысяч детей и взрослых. Как записаться в секцию? Для начала зайдите на сайт федерации или группы организации в соцсетях, там найдете всю необходимую информацию. Что касается наших звездочек, то пять девушек и юношей входят в состав сборной России!

- Особых затрат, чтобы заниматься самбо, не требуется - заключает Владимир Моисеев. - Нужно только купить два комплекта формы для тренировок и экипировку. Если ребенок успешно выступает на турнирах и побеждает на первенстве или чемпионате Иркутской области, то участие в соревнованиях более высокого уровня финансово берет на себя минспорта. Родителям рекомендую одно: сходите с ребенком в разные секции, дайте ему право выбора, ведь главное, чтобы занятие было по душе.

Кстати, если говорить о самбо как о виде спорта высоких достижений, то перспективы есть. 30 ноября 2018 года самбо получило временное признание для вхождения в программу Олимпиады, а недавно его включили и в Европейские игры. Так что, занимаясь этим единоборством, можно достичь высоких результатов.

Послушать передачу можно ЗДЕСЬ

ИСТОЧНИК KP.RU