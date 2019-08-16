2019-08-16T13:25:53+03:00
Общество

В Иркутской области к 1 сентября откроются после ремонта 8 детсадов и 15 школ, пострадавших в наводнении

Девять образовательных учреждений идут под снос
Яна ЛИСИНА
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ФОТО: пресс-служба правительства Иркутской области.ФОТО: пресс-служба правительства Иркутской области.
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Ремонты идут полным ходом. До Дня знаний осталось всего две недели, надо успеть подготовить садики и школы к открытию. Во время наводнения в западных районах Иркутской области пострадало немало образовательных учреждений, 23 из них распахнут свои двери к 1 сентября.

- После ремонта к началу учебного года откроются 8 детсадов и 15 школ, - сказал губернатор Приангарья Сергей Левченко на заседании правительственной комиссии под председательством вице-премьера Виталия Мутко. – Девять учреждений восстанавливать не будем, их решено снести. Это три школы в поселке Евдокимовский, в селе Уйгат и № 20 в Тулуне. Дети будут учиться в других школах.

Также под снос идут детсады в поселке Евдокимовский, № 9 в рабочем поселке Октябрьский и «Родничок» в Тулуне.

Кроме того, ремонт продолжается в детских садах № 12 и «Теремок» в Нижнеудинске. Завершить его планируют в октябре. Еще один детский сад №3 решено реконструировать, работы закончатся в 2020 году.

Всего же в результате паводка нанесен ущерб 18 общеобразовательным и 14 дошкольным учреждениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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