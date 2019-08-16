Все паромные переправы, пострадавшие при наводнении в Иркутской области, восстановили

СЕГОДНЯ 13:47 2019-08-16T13:47:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В Иркутской области восстановили две паромные переправы, которые были полностью разрушены наводнением в конце июня. Это «Бельск» через реку Большая Белая в Черемховском районе и «Казачья Бадарановка» через Уду в Нижнеудинском районе. Всего же, напомним, в зону паводка попали 49 участков автомобильных дорог и 22 моста, девять из которых были тоже разрушены.

- В июле из-за сильных дождей вновь произошло повторное подтопление дорог, - отметил Сергей Левченко. – Пострадали участки дорог также в Слюдянском, Шелеховском и Усольском районах. Повторно подверглись подтоплению 20 участков.

Общая стоимость работ, необходимых для восстановления транспортной инфраструктуры, оценивается в 1 млрд 653 млн рублей. Из федерального бюджета уже выделено 493,9 млн рублей.

Кроме того, из 22 сооружений на 13 мостах транспорт двигается без ограничений, на 9 мостах, которые требуют восстановления, - организован объезд или введено ограничение по нагрузкам.

ИСТОЧНИК KP.RU