2019-08-16T13:47:26+03:00
Общество

Все паромные переправы, пострадавшие при наводнении в Иркутской области, восстановили

В 1 млрд 653 млн рублей оценивается стоимость восстановительных работ транспортной инфраструктуры
Яна ЛИСИНА
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ФОТО: пресс-служба правительства Иркутской области.ФОТО: пресс-служба правительства Иркутской области.
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В Иркутской области восстановили две паромные переправы, которые были полностью разрушены наводнением в конце июня. Это «Бельск» через реку Большая Белая в Черемховском районе и «Казачья Бадарановка» через Уду в Нижнеудинском районе. Всего же, напомним, в зону паводка попали 49 участков автомобильных дорог и 22 моста, девять из которых были тоже разрушены.

- В июле из-за сильных дождей вновь произошло повторное подтопление дорог, - отметил Сергей Левченко. – Пострадали участки дорог также в Слюдянском, Шелеховском и Усольском районах. Повторно подверглись подтоплению 20 участков.

Общая стоимость работ, необходимых для восстановления транспортной инфраструктуры, оценивается в 1 млрд 653 млн рублей. Из федерального бюджета уже выделено 493,9 млн рублей.

Кроме того, из 22 сооружений на 13 мостах транспорт двигается без ограничений, на 9 мостах, которые требуют восстановления, - организован объезд или введено ограничение по нагрузкам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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