176 часов советского производства: немецкий коллекционер передал в дар музею Ангарска свою коллекцию

СЕГОДНЯ 14:20 2019-08-16T14:22:18+03:00

В октябре в музее откроется выставка, на которой каждый сможет увидеть подарок гостя из Германии

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Йоханнес Альтмеппен - немецкий коллекционер и исследователь российских часов, член Немецкого Общества Хронометрии. Он прибыл в Ангарск, чтобы передать музею часов часть своей коллекции. Это 176 часов - наручные и карманные, военные и часы-транзистор. Все изготовлены на заводах бывшего СССР.

Кстати, эксперт четыре года назад уже посещал ангарский музей и именно тогда принял решение сделать подарок. По словам музейщиков, коллекция имеет большую научно-исследовательскую ценность.

- Уже в октябре мы организуем специальную выставку, так что каждый ангарчанин или гость города сможет увидеть уникальные экспонаты, а также узнать много нового о производстве часов в советское время, - сообщили в администрации города Ангарска.

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ИСТОЧНИК KP.RU