2019-08-16T14:35:55+03:00
Происшествия

ДТП в Бурятии: погиб 14-летний пассажир

Полицейские устанавливают обстоятельства аварии
Яна ЛИСИНА
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В Улан-Удэ сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и причины ДТП с участием подростков.В Улан-Удэ сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и причины ДТП с участием подростков.Фото: МВД республики Бурятия
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Страшная авария произошла в Улан-Удэ 16 августа около шести часов вечера. Водитель следовал на «Тойоте Королле» в садоводство «Черемушки» и в какой-то момент не справился с управлением. Автомобиль врезался в дерево.

В салоне находилось кроме водителя четверо подростков. Всем по 14-15 лет. Один из мальчишек скончался до приезда скорой. Остальные госпитализированы. Состояние водителя медики оценивают, как тяжелое.

Обстоятельства трагедии пока неизвестны. Возможно, за рулем также находился несовершеннолетний. Сейчас полицейские устанавливают личности всех, кто был в салоне авто. А также выясняют обстоятельства и причины аварии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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