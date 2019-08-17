День города Усолья-Сибирского 2019: Юлия Савичева, Шура и салют

СЕГОДНЯ 04:29 2019-08-17T04:29:59+03:00

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Отмечать 31 августа День города Усолья-Сибирского 2019 усольчане будут с размахом. Еще бы! Ведь это будет юбилей - 350 лет.

- В этот день массовые гулянья пройдут на стадионе «Химик», где горожан и многочисленных гостей города, ждёт множество интересных и ярких событий, - отмечают в администрации города Усолье-Сибирское.

Начнутся гуляния в 12.00 с праздничного шествия «Разноцветный юбилей» от Комсомольской площади до стадиона «Химик», где в час дня начнется театрализованный праздник «Город глазами детей». Концерт в 19.00. Поздравить усольчан с юбилеем города приедут группа «Меланж», артисты Юлия Савичева и Шура. Салют намечен на 22.00. Стоит отметить, что до Усолья от Иркутска по трассе всего 77 км. Так что и иркутяне могут попасть на концерт известных исполнителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU