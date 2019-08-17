2019-08-17T06:04:21+03:00
Происшествия

Ударил по голове и забрал телефон: рецидивиста подозревают в новом грабеже в Иркутске

Мужчину задержали через несколько часов после содеянного
Мария КНЯЗЕВА
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Ударил по голове и забрал телефон: рецидивиста подозревают в новом грабеже в ИркутскеУдарил по голове и забрал телефон: рецидивиста подозревают в новом грабеже в ИркутскеФото: Евгения ГУСЕВА
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- Возвращался с работы, парень попросил закурить, а в итоге забрал телефон и наличку — 600 рублей, еще и ударил по голове, - так описал произошедшее с ним 46-летний иркутянин, который пришел в полицию с заявлением.

За несколько часов подозреваемого в грабеже вычислили. Он уже 9 раз был судим за имущественные преступления. Сейчас 29-летний рецидивист в изоляторе временного содержания. Путешествие в места «не столь отдаленные» ему грозит в десятый раз. В этом случае - за преступление, предусмотренное частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж» - до 7 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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