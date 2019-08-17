Поссорилась с родителями и ушла из дома: уже 5 дней школьницу разыскивают в Иркутске

СЕГОДНЯ 06:45 2019-08-17T06:45:58+03:00

уже 5 дней школьницу разыскивают в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

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Полицейские просят найти школьницу Анастасию Шестопал, которая ушла из дома 12 августа после ссоры с родителями.

- Спустя некоторое время до нее смогли дозвониться, однако девочка отказалась возвращаться домой, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Девочка 2004 года рождения, светлые волосы до плеч, глаза голубые. Была одета когда выходила из дома в толстовку черного цвета с капюшоном, такого же цвета футболку, темно-синие джинсы и черные кроссовки с надписью Puma. Всех, кто видел Настю после 12 числа, просят позвонить по номеру 02 или прийти в любой отдел ОВД.

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ИСТОЧНИК KP.RU