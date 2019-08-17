2019-08-17T07:40:14+03:00
Спорт

Гераклион Атлетикс: иркутянки завоевали две медали в Москве

Спортсменки выступали в прыжках с шестом
Мария КНЯЗЕВА
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Алена ЛутковскаяАлена ЛутковскаяФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Москве завершились всероссийские соревнования «Гераклион Атлетикс». Спортсменки Иркутской области вернуться с турнира с бронзовой и золотой медалями. В прыжках с шестом они заняли на пьедестале две ступени.

- Первой с результатом 4 метра 51 сантиметр стала бронзовый призер чемпионата Европы, серебряный призер чемпионата России 2019 года Ангелина Жук-Краснова, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - Алена Лутковская - чемпионка мира и Европы среди юниоров, финалистка чемпионата Европы 2014 — стала третьей.

Серебряная медаль у москвички Аксаны Гатауллиной.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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