Гераклион Атлетикс: иркутянки завоевали две медали в Москве
В Москве завершились всероссийские соревнования «Гераклион Атлетикс». Спортсменки Иркутской области вернуться с турнира с бронзовой и золотой медалями. В прыжках с шестом они заняли на пьедестале две ступени.
- Первой с результатом 4 метра 51 сантиметр стала бронзовый призер чемпионата Европы, серебряный призер чемпионата России 2019 года Ангелина Жук-Краснова, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - Алена Лутковская - чемпионка мира и Европы среди юниоров, финалистка чемпионата Европы 2014 — стала третьей.
Серебряная медаль у москвички Аксаны Гатауллиной.
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ИСТОЧНИК KP.RU