Минус 5000 рублей: таксист в Братске пополнил баланс сотового телефона мошеннику

СЕГОДНЯ 13:22 2019-08-17T13:22:44+03:00

Мужчина приехал на вызов, но клиент не вышел

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Минус 5 000 рублей на банковском счету — такой была цена поездки для одного из таксистов в городе Братск. Водитель выполнял заявку, с ним через оператора связался клиент и попросил об услуге.

- Я закинул деньги на баланс трех мобильных телефонов и купил продуктов, - после рассказывал 30-летний братчанин полицейским. - Потратил около пяти тысяч рублей. Он обещал оплатить все в конце поездки.

Однако, когда машина подъехала по указанному адресу, заказчика и след простыл, а телефон его стал недоступен.

- Установили, что звонок был из Самарской области, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - После завершения проверки следствием будет возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Сотрудники МВД предупреждают, что это уже не первый случай в Иркутской области. Подобные аферы мошенники уже проворачивали с таксистами и с работниками служб доставки Приангарья. Представляются преступники руководителями, командированными специалистами, бизнесменами. Будьте бдительны!

ИСТОЧНИК KP.RU