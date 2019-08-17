2019-08-17T16:12:28+03:00
Общество

День города Черемхово 2019: концерт групп «Фактор 2», «Пицца» и певицы Афина

Всем достанется по куску черемухового пирога
Мария КНЯЗЕВА
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День города Черемхово 2019: концерт групп «Фактор 2», «Пицца» и певицы Афина. Фото: офиц.сайт группы "Фактор 2"День города Черемхово 2019: концерт групп «Фактор 2», «Пицца» и певицы Афина. Фото: офиц.сайт группы "Фактор 2"
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День города в следующую субботу, 24 августа, будут отмечать в Черемхово. На эту дату наметили и гуляния на День шахтера, который отмечается обычно в последнее воскресенье августа, нынче 25 число.

- Черемховского зрителя порадуют группа «Фактор 2», «Пицца» и популярная исполнительница в стиле шансон Афина, - сообщает пресс-служба администрации города Черемхово. - Также выступят гости из Иркутска: дуэт баянистов «Кара Басс», ансамбль «Красная Горка».

Праздничный концерт под открытым небом начнётся в 18.00 на площади им. Ленина. Кульминацией Дня города станет салют в 23.00.

Кстати, в 13.00 на театральной площади Черемхово начнется Первый черемуховый фестиваль. Пройдут конкурсы рукодельниц, кулинарного мастерства и красоты, выставка голубей. К вечеру все гости фестиваля получат по куску черемухового пирога, который приготовят там же на улице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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