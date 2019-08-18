2019-08-18T08:00:39+03:00
Спорт

Иркутский ФК "Зенит" проиграл "Динамо" из Барнаула в очередном матче Первенства России

Футболисты из Иркутска 17 августа играли в Барнауле
Любовь АРБАТСКАЯ
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Иркутский ФК "Зенит" проиграл "Динамо" из Барнаула в очередном матче Первенства России. Фото: Татьяна ГЛЮК.Иркутский ФК "Зенит" проиграл "Динамо" из Барнаула в очередном матче Первенства России. Фото: Татьяна ГЛЮК.
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У футболистов иркутского клуба "Зенит", увы, не получилось обрадовать болельщиков в матче в рамках третьего тура Первенства России в группе "Восток". Накануне наши спортсмены вышли на поле в гостях, играя с барнаульским "Динамо". Уступили соперникам со счетом 2:0, сообщается на сайте клуба.

Счет открылся голом футболиста "Зенита" в собственные ворота. Игра выходила напряженной. Иркутские спортсмены не сумели выровнять счет, а затем барнаульцы забили гол в их ворота. Трибуны гудели - за исходом игры наблюдали 2,5 тысячи зрителей. Но на этом матч завершился.

Тем не менее, наши земляки не теряют оптимизма - впереди еще достаточно игр, чтобы наверстать очки. Согласно календарю матчей ФК "Зенит" в сезоне 2019-2020, следующее состязание иркутянам предстоит в гостях у "Читы" 28 августа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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