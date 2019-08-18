2019-08-18T11:55:08+03:00
Дом. Семья

Как енот подружился с охотничьей собакой: видео из сибирского зоопарка привело в восторг зрителей

Зрители надеются: когда подрастут. эти двое останутся такими же друзьями [видео]
Ольга СЛАВИЧЕВА
Поделиться:
Как енот подружился с охотничьей собакой: видео привело в восторг зрителей.Как енот подружился с охотничьей собакой: видео привело в восторг зрителей.
Изменить размер текста:

Правда, природа против. По законам звериного царства, неписанным, но четко соблюдаемым, енот - это добыча, а собака - это охотник. И никак иначе. А тут невероятное - потенциальная "жертва" подружилась с возможным "агрессором" в "Сибирском зоопарке" Иркутска. И оба, похоже, души друг в друге не чают. Весело играют, развлекаются, борются. Друзья младенческих забав, одним словом. Посетители, особенно маленькие, счастливы. Давайте жить дружно!

Владельцы зоопарка осторожны в прогнозах. Не так уж долго ждать, когда оба - и малыш-енотик, и охотничья собака, вырастут. Хотя...

siberian_zoosiberian_zoo
Щенок охотничьей собаки подружился с енотом
261 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

-Очень надеемся, что наши мохнатые дети и когда вырастут будут дружить, - рассчитывают в зоопарке.

А почему бы и нет, в самом деле? Звери здесь живут не в дикой природе и ее законы не действуют. Или действуют, но не так очевидно. "Пусть енотик будет счастлив. И собака тоже", - радуются посетители.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24