Как енот подружился с охотничьей собакой: видео из сибирского зоопарка привело в восторг зрителей

СЕГОДНЯ 11:53 2019-08-18T11:55:08+03:00

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Правда, природа против. По законам звериного царства, неписанным, но четко соблюдаемым, енот - это добыча, а собака - это охотник. И никак иначе. А тут невероятное - потенциальная "жертва" подружилась с возможным "агрессором" в "Сибирском зоопарке" Иркутска. И оба, похоже, души друг в друге не чают. Весело играют, развлекаются, борются. Друзья младенческих забав, одним словом. Посетители, особенно маленькие, счастливы. Давайте жить дружно!

Владельцы зоопарка осторожны в прогнозах. Не так уж долго ждать, когда оба - и малыш-енотик, и охотничья собака, вырастут. Хотя...

siberian_zoo Щенок охотничьей собаки подружился с енотом

-Очень надеемся, что наши мохнатые дети и когда вырастут будут дружить, - рассчитывают в зоопарке.

А почему бы и нет, в самом деле? Звери здесь живут не в дикой природе и ее законы не действуют. Или действуют, но не так очевидно. "Пусть енотик будет счастлив. И собака тоже", - радуются посетители.

ИСТОЧНИК KP.RU