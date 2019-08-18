2019-08-18T15:05:30+03:00
Происшествия

Жива и здорова: пропавшую шесть дней назад школьницу разыскали в Иркутске

Все это время девочка жила у подруги
Любовь АРБАТСКАЯ
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Жива и здорова: пропавшую шесть дней назад школьницу разыскали в ИркутскеЖива и здорова: пропавшую шесть дней назад школьницу разыскали в Иркутске
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В Иркутске полицейские нашли живой и здоровой девятиклассницу, пропавшую еще 12 августа. Тогда она поссорилась с родителями и убежала из дома. Они звонили ей, просили вернуться, но девочка наотрез отказалась. Где она и с кем, тоже не рассказала. Взволнованные родные обратились в полицию - мало ли что может случиться с дочкой? Начался розыск.

Оказывается, все это время школьница была в безопасности - она находилась в гостях у своей подруги, только вот никакой весточки домой не прислала.

- В отделе полиции со школьницей и ее семьей провели профилактическую беседу, чтобы такого побега не случилось снова, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - Родителей девочки привлекли к административной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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