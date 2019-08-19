2019-08-19T05:44:25+03:00
Происшествия

Две женщины погибли в ДТП в Эхирит-Булагатском районе

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства трагедии
Анна ПОПОВА
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Две женщины погибли в ДТП в Эхирит-Булагатском районеДве женщины погибли в ДТП в Эхирит-Булагатском районеФото: ГУ МВД по Иркутской области
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На выходных в Эхирит-Булагатском районе произошло серьезное ДТП, в результате которого погибли два человека. Трагедия произошла в 20:30 18 августа в поселке Усть-Ордынский. Водитель автомобиля "Тойота" решил обогнать ВАЗ, который двигался впереди него по улице, но не убедился в безопасности маневра и столкнулся с этой машиной.

- В результате ДТП обе пассажирки отечественного автомобиля получили серьезные травмы и погибли на месте, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Оба водителя выжили и были доставлены в больницу.

В результате медицинской экспертизы сотрудники ГИБДД выяснили, что виновник аварии находился за рулем в нетрезвом виде. Сейчас они проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося. Только после расследования будет понятно, какое наказание понесет водитель "Тойоты".

ИСТОЧНИК KP.RU

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